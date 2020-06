Alberi pericolosi, chiusi i giardini comunali

PIADENA (14 giugno 2020) - Dopo l’abbattimento al campo sportivo comunale di 11 pioppi cipressini a rischio di crollo, un’altra tegola è finita sul patrimonio arboreo del paese. Il sindaco Matteo Priori si è infatti visto costretto ad emettere una ordinanza di chiusura a tutta la cittadinanza dei giardini comunali siti in via Cavallotti e via Mazzini fino alle 12 di sabato 11 luglio e comunque fino alla conclusione di alcuni prossimi lavori di potatura e capitozzatura di alcune piante.

Il provvedimento si è reso necessario in seguito alla relazione tecnica contenente la «valutazione fitosanitaria e di stabilità di 59 soggetti arborei di tiglio situati nel giardino comunale di via Cavallotti» a firma del dottore forestale Alessandro Orlandi della società Mantova Ambiente srl, la stessa che ha valutato i pioppi, da cui emergono possibili situazioni di rischio per l’incolumità pubblica.

