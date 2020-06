Interflumina, lunedì 15 inizia il Campus Sport e Natura 2020

CASALMAGGIORE (13 giugno 2020) - Lunedì 15 giugno, a cura dell’associazione Atletica Interflumina, inizia il Centro Estivo "Campus Sport e Natura 2020”. Ne dà notizia il presidente Carlo Stassano spiegando che l’iniziativa ha ricevuto l’approvazione del Consorzio Casalasco Servizi Sociali e del Comune di Casalmaggiore. Tutto ciò “mentre la ri-preparazione atletica post pandemia, dall’11 maggio, è giunta alla sua quinta settimana con una crescita progressiva di presenze in campo, quale segnale di una ripresa di fiducia nella vita. E di tutto questo - osserva Stassano - ringrazio le famiglie ed i giovani atleti che hanno dimostrato considerazione ed attaccamento ai nostri bravi e responsabili educatori, tecnici e allenatori”.

Lo sforzo dell’Asd, continua il presidente, “è stato ponderoso per l'allestimento di un progetto pedagogico-organizzativo di grande valore e qualità e lo sforzo lo sarà ancora maggiore con l'inizio delle attività dalle 8 alle 18,00 per la durata di quattro settimane consecutive. Desideriamo restituire ai bimbi, agli adolescenti e alle loro famiglie ciò che il virus ci ha rubato e, tutto ciò, senza aggravio economico per le stesse famiglie già toccate fortemente da dolori e/o da disagi di insospettata grandezza".

