Arrivata l’Anguilla del Po, sarà al servizio della città

CASALMAGGIORE (13 giugno 2020) - «Si guida benissimo. È un giocattolino». È molto contento Graziano Lanzetti, direttore della sede della Polisportiva Amici del Po, dopo aver condotto fino a Casalmaggiore, partendo da Cremona, l'Anguilla del Po, l'imbarcazione destinata a imprimere una svolta nel turismo fluviale di Casalmaggiore.

«Ci ​​sono volute circa due ore e un quarto di navigazione», spiega Lanzetti, giunto a destinazione, all'altezza della zattera ormeggiata nella zona Lido Po, intorno alle 12.30. In barca c’erano Lanzetti, Walter Visioli e le rispettive consorti. «Siamo partiti intorno alle 8 da Casalmaggiore in pullman per Cremona — spiega il direttore della Polisportiva —. Giunti in città abbiamo preso un taxi e siamo andati al porto canale e lì ci siamo imbarcati con direzione Casalmaggiore. La giornata era splendida ».

Un bel tour lungo il Grande Fiume viene da una nuova avventura in cui si sono lanciati gli Amici del Po grazie al sostegno economico offerto dalla Gal Terre del Po.

