Alberi tagliati: «Ma dispiace a tutti»

PIADENA DRIZZONA (13 giugno 2020) - Ieri mattina gli operai della cooperativa Frassati di Canneto sull’Oglio hanno abbattuto e rimosso su incarico del Comune gli undici pioppi cipressini del campo sportivo: nove in fregio a via Alighieri e altri due sul lato opposto, di fianco a via Falchetto. Il provvedimento si è reso necessario in seguito alla valutazione agronomica effettuata dalla Mantova Ambiente srl, secondo cui l’unica opzione possibile era l’abbattimento con priorità «urgente», viste le cattive condizioni fisiologiche e fitosanitarie e lo stato strutturale delle piante, valutate tutte con «estrema propensione al cedimento».

«Dispiace a tutti — è stato il commento di un passante — perché quelle piante erano lì da almeno cinquant’anni, ma la sicurezza deve essere al di sopra di tutto».

