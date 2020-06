Pediatria, lunedì 15 riparte l'attività di degenza all'Oglio Po

CASALMAGGIORE (12 giugno 2020) - Dopo la sospensione causata dell’emergenza Covid-19, da lunedì 15 giugno il reparto di pediatria ritrova la sua identità. “Per l’Oglio Po e per la nostra équipe sarà un giorno importante, di rinascita - spiega Claudio Cavalli, Direttore UO Pediatria Aziendale -. Tornare a offrire servizi di prossimità nel territorio casalasco viadanese è per noi peculiare: sarà di nuovo attiva la degenza ordinaria e - come sempre – sono garantite tutte le prestazioni in emergenza”.

“A cambiare sono le modalità di accesso – continua Cavalli; la sicurezza di pazienti, familiari e operatori è al primo posto. Le norme del distanziamento sociale impongono, giustamente, tempi e modalità diversi rispetto al passato, ma l’essenziale è ripartire. A tale proposito, desidero rassicurare chi ha qualche timore a tornare a frequentare gli ospedali: l’Oglio Po, da settimane, è covid free. Tutte le procedure di sanificazione di ambienti e strumentazioni vengono adottate con sistematicità e l’impiego di dispositivi di protezione è assicurato”.

PEDIATRIA, MODALITA’ DI ACCESSO

PRONTO SOCCORSO

Se è necessario il ricovero, cosa accade?

Il paziente viene sottoposto a tampone per verificare la positività al virus Covid-19 e ai genitori è richiesto di rispondere a una breve intervista sul loro stato di salute.

Nel caso il risultato del tampone fosse negativo il paziente viene ricoverato regolarmente. Potrà essere assistito da una sola persona alla volta. Non sarà possibile frequentare le aree comuni e sarà necessario indossare sempre la mascherina chirurgica.

Nel caso in cui il risultato del tampone fosse dubbio o positivo, il paziente dovrà essere trasferito all’Ospedale di Cremona.

RICOVERO PROGRAMMATO

Durante il pre-ricovero, il paziente viene sottoposto a tampone per verificare la positività al virus Covid-19. Ai genitori è richiesto di rispondere a una breve intervista sul loro stato di salute.

Durante il ricovero, non sarà possibile frequentare le aree comuni del reparto e sarà sempre necessario indossare la mascherina chirurgica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO