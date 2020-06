Videocamere all’asilo nido. «Sorvegliate tutte le stanze»

GUSSOLA (12 giugno 2020) - Telecamere all’interno e all’esterno dell’asilo nido di Gussola, sia a tutela dei bambini che delle insegnanti che operano nella struttura. L’intervento è stato portato a termine dall’amministrazione comunale di Gussola, come spiega il sindaco Stefano Belli Franzini. «Ai fini del benessere e della tutela dei minori che frequentano nidi e micro nidi e in favore anche del personale dell’Unione Terrae Fluminis (che comprende i Comuni di Gussola e di Torricella del Pizzo, nda) si è provveduto all’installazione di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso all’interno della struttura che è ubicata nel comune di Gussola, in via Gramsci 64. Il progetto realizzato ha consentito l’installazione di sei telecamere fisse con ottiche variabili che permettono di adattare in fase di installazione l’angolo di ripresa più idoneo per ogni stanza in modo da tutelare sia i bambini far star più tranquilli i genitori e tutelare anche che le insegnanti, le quali svolgono da anni un ruolo molto importante di grande responsabilità con grande professionalità».

Perché questa decisione? «Quello della sicurezza in certi ambienti - spiega Belli Franzini - è un tema molto importante che purtroppo come abbiamo visto sui media e non solo ha toccato molte realtà, sia quelle che hanno a che fare con i minori oppure anche quelle che ospitano gli anziani».

