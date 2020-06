Marito e figli non rispondono, scatta l'allarme ma stavano dormendo

CASALMAGGIORE (10 giugno 2020) - Un po’ di trambusto tra sirene e mobilitazione di mezzi di soccorso a vuoto questa mattina intorno alle 9 in via Chiozzi nel centro cittadino. Tutto è partito dalla richiesta di soccorso da parte di una donna che rincasando dal lavoro non ha ottenuto risposta dal marito dopo aver suonato ripetutamente il campanello e si è preoccupata, temendo fosse accaduto qualcosa di grave. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco di Viadana, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile e un’autoambulanza della Padana Soccorso. Il tutto si è fortunatamente risolto in pochi attimi. L’uomo e i figli della coppia stavano dormendo pesantemente e non avevano sentito il campanello.

