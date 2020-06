Abbatte con l'auto la sbarra del passaggio a livello, ferito 55 enne

TORRE DE' PICENARDI (10 giugno 2020) - Terminato il turno di lavoro in un'azienda zootecnica di Torre de' Picenardi, stava rientrando a casa quando è andato a cozzare con la sua Fiat Punto contro una sbarra del passaggio a livello posto lungo la strada provinciale 30 che collega il capoluogo torrigiano a Ca' d'Andrea. La barriera era abbassata ed é stata abbattuta come il suo supporto. Protagonista dell'incidente, avvenuto intorno alle 6,10, un 55 enne marocchino residente a Sospiro, trasportato all'ospedale con codice giallo dalla autoambulanza della Cremona Soccorso di Vescovato, per contusioni di media gravità. Sul posto i carabinieri di Torre e il personale delle ferrovie per il ripristino del passaggio a livello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO