Il commercio rialza la testa: «Non cediamo allo sconforto»

CASALMAGGIORE (10 giugno 2020) - I commercianti di Casalmaggiore hanno sofferto, come tutti, la chiusura dei loro negozi legata al periodo dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ma stringendo i denti e dimostrando una forte capacità di reazione ce la stanno mettendo tutta per portare avanti le loro attività. La dimostrazione della resistenza del tessuto commerciale di Casalmaggiore è data dal fatto che a ieri, secondo i dati ufficiali comunicati all’Ufficio Commercio del Comune di Casalmaggiore, solo due esercizi hanno chiuso ufficialmente durante le scorse settimane. Insomma, complessivamente la situazione non può definirsi negativa. Altrove è andata molto peggio, anche se ovviamente i conti potranno essere fatti solo alla fine. Nei giorni scorsi, intanto, il referente per il Casalasco della ConfCommercio Giulio Adami ha incontrato il sindaco Filippo Bongiovanni per un confronto sulle problematiche del settore. Adesso si pensa a una serie di iniziative per il rilancio

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO