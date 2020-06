Addio a «Vigiu», signore del vino

CASALMAGGIORE (10 giugno 2020) - Lo conoscevano in tanti, a Casalmaggiore, Luigi «Vigiu» Drocco, scomparso per malattia a 73 anni, titolare dell’azienda vitivinicola situata ad Alba. Perché tra lui e il capoluogo casalasco, da diversi lustri, si era instaurato un legame molto stretto. «Lui veniva con i suoi prodotti alla fiera di San Carlo – ricorda Giancarlo Roseghini –, i casalesi lo andavano a trovare spesso nelle Langhe, in gruppo con la Pro loco oppure anche singolarmente. I legami di amicizia che si erano stretti erano davvero tanti e consolidati». Si può ben dire che Drocco avesse trasmesso il gusto e l’arte del buon bere a tanti casalesi. Che apprezzavano i suoi prodotti ma anche il suo stile di uomo sincero e genuino.

