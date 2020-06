Rubano i fiori dalla gioielleria, immortalati dalle telecamere

CASALMAGGIORE (9 giugno 2020) - Rubano i fiori sul muro esterno della gioielleria Visioli, posta in via Cairoli 4, a due passi da piazza Garibaldi, ma vengono immortalati dalle telecamere. E’ successo sabato in tarda serata. Il gruppetto, a quanto riferisce il titolare Maurizio Visioli, era formato da due ragazzi e due ragazze, a quanto pare minorenni. Due i vasi contenenti i fiori, ma in un caso il furto è andato male. “I fiori erano legati in fondo e non sono riusciti a prenderli”. Non è la prima volta che capitano fatti del genere ai danni dell’esercizio commerciale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO