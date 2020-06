Sono tornati i vandali, abbattuti i pali della segnaletica nel parco Bodana Bastoni

CASALMAGGIORE (9 giugno 2020) - Due pali con cartelli di segnaletica verticale sono stati divelti e abbattuti al parco Bodana Bastoni, il polmone verde incastonato tra via Adda, via Mazzola e la linea ferroviaria Brescia Parma. Pochi o zero dubbi che si sia trattato di un vandalismo gratuito e non di un incidente, visto che i due pali finiti per terra sono distanziati tra loro.

