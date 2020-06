Covid, la messa al campo sportivo per commemorare i defunti diventa un segno di speranza

SCANDOLARA RAVARA (8 giugno 2020) - «A tutti i parenti dei defunti vorrei ripetere quanto disse l’allora cardinale Joseph Ratzinger al funerale di papa Giovanni Paolo II. Lui era certo che fosse alla finestra del cielo a guardare i fedeli. Sono certo che oggi i nostri defunti, già nella gloria di Dio, stanno facendo la stessa cosa, e da lassù ci sorridono e ci danno la forza per il cammino in questa valle di lacrime». Con questa immagine don Marco Genzini, ieri mattina, nel campo sportivo dell’oratorio San Giovanni Bosco, ha concluso la messa che, ha precisato all’inizio della funzione, non doveva essere «di dolore», ma «di speranza e affidamento al Signore». Tanti i cittadini scandolaresi che hanno risposto alla possibilità di salutare collettivamente quanti sono scomparsi a causa della pandemia, e non solo, che don Marco verso la fine ha elencato uno ad uno.

