Immuni? Magari! Per ora solo molti dubbi

Immuni? Una bella idea e un bel nome. Ma sul piano pratico (per ora) nessuna garanzia di reale utilità. Prima ancora di entrare ufficialmente in funzione, lo strumento tecnologico che dovrebbe aiutarci a limitare la diffusione del contagio da Coronavirus rischia di rivelarsi un flop. Per quanto banale possa sembrare, ci proteggono di più l’uso della mascherina (anche se secondo alcuni pure questo è inutile) e, ancor di più, l’abitudine di lavarsi le mani spesso e accuratamente (di questo nessuno dubita: tutti gli esperti sono d’accordo). Il problema è che la tecnologia funziona... quando funziona. Altrimenti è un danno. Un esempio? Una volta tenevamo a mente o scrivevamo in una rubrica tutti i numeri di telefono dei nostri contatti familiari, sociali e professionali. E li avevamo sempre a disposizione. Ora quei numeri sono nella memoria del nostro telefonino: non abbiamo più bisogno di trascriverli su carta o di chiedere un sforzo al nostro cervello, ma ci basta pigiare un tasto per connetterci con la persona o l’utenza desiderate. Negli smartphone più evoluti basta addirittura dare un ordine vocale: «Chiama Paolo!», «Chiama Ufficio». Una meraviglia tecnologica. Con un grave limite, però: se la batteria del cellulare si scarica, ci ritroviamo all’improvviso isolati dal mondo. A memoria non ricordiamo più alcun numero. Inevitabile, visto che - a batteria carica - abbiamo delegato il compito al nostro telefonino, anziché al nostro cervello.

L'esempio è minimo, ma ci aiuta a capire i rischi di affidarci totalmente e passivamente alle «macchine»: vero, nella stragrande maggioranza dei casi la tecnologia ci ha semplificato la vita, ci sono computer in grado di effettuare in pochi secondi calcoli quasi impossibili per l’uomo e in medicina strumenti diagnostici eccezionali ci consentono di misurare lo spessore delle nostre cellule o di scovare «da fuori» ogni microscopica anomalia nel nostro corpo (ricordo le parole di un’addetta all’ecografia alla quale chiesi come riuscisse a interpretare le ombre bianche e nere che apparivano sul suo monitor: «È come se le avessi aperto la pancia con il bisturi e stessi guardando i suoi organi dal vivo», mi rispose suscitando meraviglia pari all’orrore), ma c’è un motivo per cui anche la tecnologia più evoluta oltre un certo limite non riesce ad andare. Ed è la residua supremazia del cervello umano a ogni forma di intelligenza artificiale. Un esempio? Da anni i ricercatori progettano l’auto a guida automatica, ma nessuno si è ancora fidato a metterla su strada, perché le possibili variabili sono talmente numerose (dall’imprevedibile comportamento di un bambino in bicicletta a un cane che attraversa la carreggiata a un altro automobilista che passa con il rosso anziché rispettare il Codice) che solo il cervello umano riesce a considerarle tutte e a prendere con tempestività le contromisure necessarie per evitare un incidente. Ben vengano dunque, l’innovazione e, presto, l’intelligenza artificiale, ma solo a patto di mantenerne il pieno controllo e di non perdere mai di vista la vera peculiarità della razza umana: l’innata capacità dei nostri neuroni di capire la realtà e di trovare la soluzione giusta ad ogni problema, dalla guida di un’auto alla lotta al Coronavirus. Certo, sulla carta l’idea di creare un’App in grado di tracciare tutti i «positivi» al Covid e di segnalare ogni possibile rischio di contagio era e resta tutt’altro che peregrina. Il problema è che un conto è la teoria, un altro la pratica. Nel caso di Immuni, per esempio, perfino i suoi sostenitori sono i primi ad avvertire che «o la scaricano tutti gli italiani, ma proprio tutti, oppure è inutile». Peccato che tutti non la possano scaricare: almeno il trenta per cento delle persone perché non ha le minime competenze digitali per farlo (in parole poverissime: non sa neppure cosa sia un’App, tanto meno cosa significhi «scaricarla»), un altro 25-30% non lo può fare perché non possiede uno smartphone all’altezza (in questa categoria figura non solo chi è «fermo» all’apparecchio fisso o al telefonino di vecchia generazione, quello che serviva soltanto per telefonare, ma anche chi possiede un Huawei o un Honor, risultati non compatibili, e perfino chi ha un iPhone o un Samsung recente non può installare Immuni se non ha fatto l’ultimo aggiornamento del software). Al di là delle questioni tecniche, difetta anche la volontà: secondo lo studio condotto dal centro di ricerca EngageMinds Hub dell’Università Cattolica, un italiano su tre non è intenzionato a scaricare Immuni, come ha rivelato ieri sulle nostre colonne la professoressa Guendalina Graffigna, coordinatrice della ricerca. Non bastasse, ci sono anche i distinguo territoriali e della politica: già tre Regioni (Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia) si sono dichiarate contrarie all’App statale, preferendo puntare su un proprio sistema di tracciamento, e la stessa Lombardia, pur ufficialmente collaborativa, ha giocato d’anticipo rispetto al Governo attivando già da tempo una sua applicazione alternativa. Così, a pochi giorni dall’avvìo della sperimentazione in Abruzzo, Marche, Liguria e Puglia e a cinque giorni dall’estensione del servizio a tutto il territorio nazionale (da venerdì, 12 giugno) la grande promessa di Immuni rischia di rimanere solo una bella idea e un bel nome. Sfruttare la tecnologia Bluetooth (quella che mette automaticamente in comunicazione gli smartphone di persone che neppure si conoscono, ma si trovano nello stesso momento nello stesso luogo) è una bella intuizione, ma dà per scontati troppi fattori: dalla sufficiente diffusione della necessaria tecnologia - che come abbiamo visto non trova riscontro nella realtà - alla coscienza civile dei cittadini, che - per quanto assistiti da un operatore sanitario - dovrebbero volontariamente e coraggiosamente autodichiararsi «positivi» al sistema così da poter essere anonimamente individuati come possibili diffusori del contagio. Non solo: ancora tutta da dimostrare è l’efficienza della fase successiva alla segnalazione, ovvero di tutti i passaggi conseguenti all’arrivo dell’alert su una possibile, prolungata esposizione al virus. Dopo che una persona sarà entrata inconsapevolmente in contatto con un malato Covid, riceverà una notifica sul suo smartphone. A quel punto, spiegano le FAQ del Ministero della Salute, non solo «potrà isolarsi per evitare di contagiare altri» e, così facendo, aiuterà «a contenere l’epidemia e a favorire un rapido ritorno alla normalità», ma «potrà contattare il proprio medico di medicina generale e ridurre così il rischio di complicanze». A parte il fatto che quel «potrà» è molto ambiguo (perché non scrivere «dovrà»?), il professor Stefano Zanero, docente del Politecnico di Milano specializzato in sistemi informativi, cyber security e bioingegneria, ha osservato: «La privacy è al sicuro, ma perché il sistema possa funzionare i problemi sono ben altri, ad esempio tutta l’organizzazione offline: quando un utente viene avvisato di aver avuto un contatto con un positivo cosa deve fare? Deve andare a fare un tampone da qualche parte? Dove? Come prende l’appuntamento? Sono state previste procedure per fare tutto questo? Gli operatori sanitari che devono fornire il codice di sblocco chi sono? Quanti sono? E il resto del contact tracing, quello manuale, di chi non ha la possibilità di scaricarsi la app per limiti tecnologici, chi lo fa?». Insomma, al momento Immuni offre più dubbi che certezze. Tanto che la promessa insita nel nome dell’App, più che una garanzia di... immunità, sembra pubblicità ingannevole: Immuni non ci proteggerà dal contagio. Però, come precisano le FAQ, anche se non c’è obbligo di usarla, «è uno strumento importante nella lotta a questa terribile epidemia e ciascun utente ne aumenta l’efficacia complessiva. Per questo - scrive il ministero - ti consigliamo vivamente di installarla, di usarla correttamente e di incoraggiare parenti e amici a fare lo stesso. La decisione spetta soltanto a te». Personalmente l’ho fatto: pur con tutti i dubbi e i limiti del caso, prima ho aggiornato il software del mio iPhone e poi ho scaricato Immuni. Magari non sarà risolutiva, l’App che ti salva la vita, ma di certo male non fa. In attesa di maggiori garanzie, sia chiaro, continuerò a indossare la mascherina e a lavarmi le mani. Bella la tecnologia, neh. Ma le misure suggerite dalla nostra intelligenza restano sempre le più sicure.

