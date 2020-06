Parco immerso nel verde per il canile dell’Anpana

CASALMAGGIORE (7 giugno 2020) - Sta per nascere un nuovo canile a Casalmaggiore. Ad avviare il progetto - denominato “Il Parco immerso nel verde dell’Oglio Po, la fusione tra l’Uomo, la Natura e gli Animali” - è l’Anpana onlus, sezione di Cremona. «Nonostante le vicissitudini degli ultimi periodi, abbiamo deciso di non interrompere la nostra missione e di continuare a donare la nostra esperienza al territorio in cui operiamo», dice l’Anpana, riferendosi senza citarla all’esperienza conclusa il 30 aprile scorso presso il parco rifugio La Cuccia e il Nido di Calvatone.

«Abbiamo già individuato il nuovo terreno, in merito al quale presto vi daremo maggiori dettagli, su cui sorgeranno queste strutture e abbiamo già versato la caparra per poter proseguire nella costruzione del nostro sogno. Il terreno si trova in un luogo immerso nel verde a Casalmaggiore. Ideale e perfetto per trovare relax e serenità, immersi nella pace della natura. È il primo passo…», dicono all’Anpana, ricordando che l’associazione «si occupa, da quasi 10 anni, di trovare casa ai cani abbandonati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO