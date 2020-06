Gal Terre del Po, boom di richieste

CASALMAGGIORE (5 giugno 2020) - Il Gal Terre del Po è stato subissato di richieste di partecipazione al bando per l’emergenza Covid che ha messo a disposizione un milione e mezzo di euro: 57 quelle giunte entro i termini. Lo ha reso noto stamattina il presidente Francesco Meneghetti. L’istruttoria delle domande verrà iniziata la prossima settimana. E dalla metà di giugno lo stesso gruppo di azione locale si appresta a emettere un altro bando, per 500 mila euro, per sostenere la ristrutturazione e l’ammodernamento di beni immobili, l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, l’acquisto o sviluppo di programmi informatici, la realizzazione di siti internet e dotazioni tecnologiche in genere. Il contributo sulla spesa ammissibile sarà del 55 % e del 60 % nel caso di imprese costituite da giovani o da imprenditoria femminile. I limiti di spesa sono minimo 2500 euro, massimo 25 mila.

