E' ufficiale: l'Oglio Po è «Covid free»

CASALMAGGIORE (5 giugno 2020) - Adesso, ufficialmente, l’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore è «Covid free». O, come si dice con un gergo ospedaliero, «verde». Nel senso che non ci sono più pazienti che hanno contratto il virus, perché l’ultima paziente è stata dimessa mercoledì. E questa condizione varrà anche per il futuro. Nessun altro che dovesse malauguratamente contrarre il Covid-19 verrà più ricoverato qui. Lo aveva anticipato il direttore generale dell’ASST di Cremona, Giuseppe Rossi, e lo aveva poi confermato in una intervista al nostro giornale pubblicata il 17 maggio scorso il direttore medico Rosario Canino. L’ospedale di Casalmaggiore, intanto, è stato praticamente tutto sanificato tranne una sola area, quella della medicina per acuti, dove la sanificazione è in fase di completamento in queste ore. Naturalmente sono stati predisposti i sistemi di controllo necessari all’ingresso per evitare che persone con sintomi da Covid possano entrare.

