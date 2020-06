Sventato furto in azienda da parte dei carabinieri

VIADANA (4 giugno 2020) - Il tempestivo intervento di due pattuglie dell’Arma ha impedito nella notta appena passata un grosso furto di materiale elettrico presso una nota azienda, situata in località Gerbolina di Viadana.

Infatti il proprietario dell’azienda, poco dopo la mezzanotte, si accorgeva che qualcuno era entrato all’interno della sua azienda; questo grazie ad una app installata sul cellulare che, collegata alle telecamere di sorveglianza della ditta, gli permetteva di vedere che due malviventi avevano scavalcato le recinzioni.

Immediata la chiamata al 112, e di conseguenza la Centrale Operativa dei Carabinieri di Viadana faceva giungere pochi minuti dopo sul posto due equipaggi della Compagnia di Viadana, uno della Stazione di Gazzuolo e l’altro dell’Aliquota Radiomobile.

I malviventi però si erano dati già alla fuga a piedi per i campi limitrofi, abbandonando tutto il materiale trafugato, nonché l’autovettura utilizzata per giungere sul posto per compiere il furto; la macchina, una Dacia, è risultata essere essa stessa oggetto di furto, avvenuto qualche mese prima in provincia di Parma.

Ora i Carabinieri dell’ Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Viadana stanno indagando sull’accaduto, per cercare di arrivare rapidamente all’identità dei ladri; per fare questo sono già stati anche eseguiti rilievi sull’auto abbandonata, utilizzata per diversi mesi dai malviventi, e probabilmente adoperata per commettere altri reati magari in altre province limitrofe.

