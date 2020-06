Domani primo anniversario della riapertura del ponte sul Po

CASALMAGGIORE (4 giugno 2020) - Domani ricorre il primo anniversario della riapertura del ponte sul Po tra Casalmaggiore e Colorno, rimasto chiuso dal 7 settembre 2017 al 5 giugno 2019: in tutto 636 giorni di passione per le popolazioni rivierasche. Alle 16.18 del 5 giugno 2019 venne acceso il semaforo verde dalla sponda parmense, dopo la foto di rito di amministratori e politici oltre l’ultima transenna.

Intanto si è appreso che è stata solo una l’impresa ad aver risposto al bando di appalto per la fornitura, l’installazione e la gestione per dieci anni di un sistema di monitoraggio strutturale del ponte. L’importo complessivo al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, è pari a 692.469,30 euro. Le offerte dovevano essere presentate entro le 18 del 4 marzo scorso. Il progetto del monitoraggio strutturale continuo del ponte sul Po e del controllo dei mezzi che vi transitano darà risposta alle preoccupazioni dei cittadini e migliorerà la sicurezza del ponte. Il progetto del sistema di monitoraggio è stato elaborato dall’Università di Parma su incarico della Provincia di Parma e redatto dai tecnici Antonio Montepara e Marcello Vanali. Si tratta di un insieme di strumenti, omologati e del tutto innovativi, che permette di rilevare sia lo stato della struttura, sia le caratteristiche del traffico: la massa dei veicoli in transito sul ponte, la velocità e la targa, con la possibilità di collegare il tutto ad apposito impianto semaforico. I dati rilevati potranno essere forniti alle forze di polizia.

