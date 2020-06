Coronavirus, Sabbioneta: ecco l'arte delle mascherine

SABBIONETA (2 giugno 2020) - «La mia intenzione è solo mostrare un’idea creativa che altre persone possono mettere in pratica in questo periodo in cui anche un oggetto solitamente insolito nelle nostre case è divenuto così importante».

Irene Sarzi Amadè, la nota stilista di capi di abbigliamento realizzati con materiale di scarto e riciclato, ha lanciato una collezione di mascherine fashion, anche queste ovviamente confezionate con materiali destinati alla discarica. «Un progetto concepito nel corso di quei lunghi giorni del lockdown - spiega Sarzi Amadè - che, fra l’altro, mi ha impedito di partecipare a una importante mostra già in programma a Roma. Ho così deciso di occupare quel tempo a disposizione inventandomi mascherine ecosostenibili». All’interno sono tutte foderate di cotone e tela in modo che possano essere realmente indossate da chi vuole sempre mantenere un tocco di eleganza anche in tempi di pandemia. Inoltre, nella parte inferiore è stato praticato un piccolo foro in cui può essere inserito un eventuale filtro. «Le faccio solo per gli amici, non sono in vendita e le regalo».

