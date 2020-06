Coronavirus, Casalmaggiore: il 2 giugno agli Amici del Po riaprono la piscina, gli spogliatoi, la palestra e il solarium

CASALMAGGIORE (1 giugno 2020) - Domani riaprono la piscina, gli spogliatoi, la palestra e il solarium della Polisportiva Amici del Po. Lo comunica ai soci il consiglio direttivo: "Ci siamo. Abbiamo messo in campo tutti gli accorgimenti necessari per farVi ritornare al Lido con la massima sicurezza. A breve posteremo i regolamenti con adeguamenti alle normative Covid. Il 2 giugno riapriremo piscina, spogliatoi, palestra e solarium. Dal 15 giugno attiveremo il centro estivo per i bambini e ragazzi che sarà gestito dal Cerchio, cooperativa strutturata e capace di gestire in sicurezza il centro estivo nonostante la delicata situazione sanitaria. Il 27 giugno organizzeremo, con le modalità di sicurezza imposte dalle normative Covid, l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio".

Continua il consiglio direttivo degli Amici del Po: "Le norme ci impongono tra le altre cose di registrare le persone che entrano al circolo. Per questo motivo è obbligatorio passare il badge nei lettori ad ogni ingresso. Sono sospesi i permessi ai non soci e sospesa anche la reciprocità con le altre canottieri. Vi ricordiamo che fino al 14 giugno Regione Lombardia ha imposto l'obbligo di indossare la mascherina o altra protezione".

