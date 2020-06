Agricoltura prima alleata dello sviluppo sostenibile

TORRE DE' PICENARDI (2 giugno 2020) - Migliorare l’educazione ai comportamenti sostenibili riguardo alle forme di produzione e consumo legate alla pratica agricola. Questa la finalità individuata dal Comune di Torre per il progetto di realizzazione al primo piano dell’ex asilo infantile, posto in vicolo delle Roste, dietro il municipio, di un «Centro di iniziativa e documentazione sulla sostenibilità ambientale della Comunità rurale dell’Unione Terre di Pievi e Castelli» (che comprende Torre, Isola Dovarese e Pessina Cremonese). «L’idea - spiega il sindaco Mario Bazzani - è quella di attuare iniziative sul rapporto tra attività agricola industrializzata e forme di produzione e consumo incentrate sul locale, come le tipicità agroalimentari, il chilometro zero, ma anche sul confronto tra i modelli di utilizzo del territorio extraurbano, concentrandosi sulla produzione agricola, sulla produzione energetica, sull’agriturismo. Altri obbiettivi di analisi il rapporto tra agricoltura e cambiamenti climatici, l’agricoltura come presidio del territorio, il consumo di risorse non rinnovabili e il tema della gestione dei rifiuti».

