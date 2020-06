Coronavirus, Bongiovanni: 'A maggio a Casalmaggiore i decessi sono tornati in linea con gli anni scorsi'

CASALMAGGIORE (1 giugno 2020) - Il sindaco Filippo Bongiovanni rende noti i dati dei decessi del mese di maggio e la situazione dei positivi. "A Casalmaggiore i decessi nel mese di maggio sono ampiamente rientrati nei normali parametri degli scorsi anni, addirittura una lieve diminuzione da 14 a 12 casi rispetto allo scorso anno. Solo una persona è ufficialmente morta di Covid a maggio. Quello che sarà interessante capire nei prossimi mesi, che terremo monitorati, è se vi sarà un calo nei decessi rispetto agli anni scorsi, sostanzialmente riflettendo sul fatto che il Covid possa aver anticipato la morte, in molti casi, di qualche settimana su situazioni già compromesse, oppure se rimarrà stabile il numero, riconducendo i decessi anche, ad esempio, alla mancata prevenzione che si sarebbe dovuta fare nei mesi di emergenza Covid e che è stata sospesa dagli ospedali/ambulatori".



NOV 2017: 13 NOV 2018: 13 NOV 2019:12

DIC 2017: 10 DIC 2018: 12 DIC 2019: 18

GEN 2018: 17 GEN 2019:15 GEN 2020: 15

FEB 2018: 17 FEB 2019: 10 FEB 2020: 14

MAR 2018: 8 MAR 2019:14 MAR 2020: 51

APR 2018 13 APR 2019 14 APR 2020: 37

MAG 2018:13 MAG 2019: 14 MAG 2020: 12



Continua il sindaco: "Buone novità sugli attualmente positivi. Ad oggi a Casalmaggiore sono 40 di cui 34 in RSA/RSD del territorio. 4 persone sono a domicilio e solo 2 ospedalizzate. Il numero è destinato a scendere in quanto già sono in fase di test le case di riposo e a molti il primo tampone ha dato esito negativo. I guariti sono saliti dunque a quota 163. Tutti guariti nelle frazioni di Vicobellignano, Agoiolo, Vicoboneghisio, Cappella, Camminata, Motta san Fermo, Roncadello, Fossacaprara. Pochissime unità nelle restanti. Rimane 29 il numero complessivo di morti ufficialmente da Covid. 232 i casi di positività totali in città".

