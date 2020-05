Coronavirus, Piadena Drizzona: il 2 giugno ci sarà il mercato anche se è un giorno festivo

PIADENA DRIZZONA (31 maggio 2020) - Nonostante il giorno di festa, martedì 2 giugno, festa della Repubblica italiana, il mercato settimanale del martedì di Piadena Drizzona potrà svolgersi regolarmente. “Abbiamo dato l’opportunità agli esercenti ambulanti, se lo vogliono, di venire normalmente, anche se è un giorno di festa”, spiega il sindaco di Piadena Drizzona Matteo Priori. L’area mercatale, come nella precedente occasione, sarà soggetta alle regole in vigore per le attività di commercio al dettaglio che si svolgono su aree pubbliche.

