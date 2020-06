Ecco i nuovi volontari

MARTIGNANA DI PO (1 giugno 2020) - «Siamo un gruppo di cittadini ai quali sta a cuore il benessere della Comunità di Martignana di Po. Per questo abbiamo deciso di costituirci in un Comitato denominato “Martignana Vita”. I valori fondanti dell’associazione sono la “solidarietà” ed il “bene comune”. La nostra azione si rifà ai principi di democrazia interna, di trasparenza, e di massima condivisione». Così il presidente del nuovo sodalizio, Cesarino Rosa, presenta questa nuova realtà martignanese. «Il Comitato - spiega il presidente - offrirà prestazioni di volontariato attivo ed immediato, con lo scopo di elaborare, promuovere e realizzare progetti di solidarietà a rilevanza sociale. L’associazione ha come finalità principale la tutela dei diritti civili ed ambientali di Martignana, nonché quella di studiare, risolvere e fare proposte su svariate questioni; ciò nel migliore dei modi, con l’aiuto dei cittadini e d’intesa con il contributo dell’amministrazione comunale od altri enti interessati. In vari Comuni la partecipazione attiva della cittadinanza per “progetti ampi” che spaziano, a titolo d’esempio, dalla cura del verde pubblico, all’organizzazione di eventi e attività di interesse socio-culturale viene valorizzata sempre più. Chi volesse aderire potrà contattare il numero 339 2480075. L’adesione sarà completamente gratuita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO