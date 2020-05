Cnc: «Proposte ignorate, paura del confronto»

CASALMAGGIORE (31 maggio 2020) - «La bocciatura della nostra mozione fa emergere una mancanza di senso della politica locale. Ripartiamo da questa bocciatura, anche se con questo atteggiamento non si comprende il loro ruolo di amministratori locali. Vediamo un uomo solo al comando, ma un sindaco da solo non basta, soprattutto in questo momento storico». Si esprimono così i consigliere di Casalmaggiore la Nostra casa Fabrizio Vappina, Mario Daina, Pierluigi Pasotto e Annamaria Piccinelli durante la conferenza stampa indetta venerdì pomeriggio.

