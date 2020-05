Casalmaggiore, sondaggio tra gli spettatori del Teatro Comunale

CASALMAGGIORE (30 maggio 2020) - Il Teatro Comunale di Casalmaggiore, unico della provincia di Cremona, ha aderito, unitamente ad alcune fra le più importanti realtà teatrali italiane, ad un'iniziativa tesa a riattivare un dialogo con il pubblico in attesa che, superato questo momento, riaprano i teatri. Si tratta di un questionario online - intitolato ‘Caro spettatore, come stai?’ - redatto da un gruppo di operatori del settore culturale delle arti dal vivo. “In questo periodo ci siamo confrontati e interrogati a lungo sul futuro del nostro settore - spiegano gli autori dell’iniziativa -, per questa ragione vorremmo farti qualche domanda per conoscere il tuo punto di vista”. I contributi sono assolutamente anonimi. Al termine della raccolta dati, su tutto il territorio nazionale, saranno pubblicati nella loro globalità. Il questionario si può trovare sulla pagina Facebook del Teatro Comunale di Casalmaggiore.

