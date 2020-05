Guida in stato di ebbrezza e frasi ingiuriose, denunciato 42 enne

SABBIONETA (30 maggio 2020) - Nella nottata appena trascorsa, i carabinieri della Compagnia di Viadana hanno denunciato un uomo per guida in stato di ebbrezza. Infatti i militari della Stazione di Sabbioneta, durante un controllo alla circolazione nei pressi di via Vespasiano Gonzaga alle ore 3.30 circa, hanno fermato alla guida della sua autovettura un 42enne, che si rifiutava di eseguire il controllo con etilometro. L’uomo non solo si rifiutava di procedere al controllo, ma cominciava ad inveire, pronunciando frasi ingiuriose e bestemmiando ripetutamente; solo all’arrivo della madre l’uomo - ben conosciuto dalle forze dell'ordine - si calmava. Al termine degli accertamenti i carabinieri deferivano il 42 enne all’Autorità Giudiziaria di Mantova per guida in stato di ebbrezza e disturbo della quiete oltre ad essere sanzionato per aver bestemmiato in luogo pubblico.

