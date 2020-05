Caso nutrie, paese assediato. Ora la parola ai cacciatori

PIADENA DRIZZONA (30 maggio 2020) - L’amministrazione comunale di Piadena Drizzona ha deciso di prendere di petto la questione delle nutrie che stanno iniziando a imperversare un po’ troppo nel territorio, spingendosi nei centri abitati. Nei giorni scorsi abbiamo parlato del caso del cavo Magio, lungo via Matteotti, tra Piadena e Vho, ma una nutria è stata avvistata anche sulla pista ciclopedonale che collega Piadena a Drizzona. In passato ne era stata vista una sul vialetto ciclopedonale di via Cavallotti e altre sono state viste in alcuni cortili. Insomma, anche se ci sono alcune persone che le considerano inoffensive, la preoccupazione della maggioranza della popolazione cresce e le lamentele pure. «Così - annuncia il sindaco Matteo Priori - abbiamo deciso di istituire una commissione con il compito di affrontare proprio questa questione. L’idea è di affidare la presidenza ad un consigliere di minoranza. Poi faranno parte della commissione due consiglieri di maggioranza e un rappresentante della comunità. Abbiamo già fissato per sabato 13 giugno una riunione».

