Casalmaggiore in lutto per la scomparsa di suor Lina Albani

CASALMAGGIORE (29 maggio 2020) - Quando fu trasferita a Travagliato, in provincia di Brescia, nel 2012, le reazioni registrate a Casalmaggiore furono di grande dispiacere. Perché Suor Lina Albani, che allora aveva 73 anni e da 37 si trovava nel capoluogo casalasco, Superiora delle Ancelle della Carità e responsabile della scuola dell’infanzia San Giuseppe, era una vera istituzione cittadina. Adesso sulla città è giunta la notizia più triste: Suor Lina è scomparsa, all’età di 81 anni, nella cittadina bresciana.

Era nata a Verdello, in provincia di Bergamo, il 29 giugno 1938, ultima di 10 figli: il papà era contadino, la mamma era l’ostetrica del paese. A 19 anni, terminate le magistrali a Bergamo, decise di entrare nel convento delle Ancelle a Brescia. Arrivò ai voti perpetui nel 1960. Poi, per 15 anni, restò al ‘Conventino’ di Palazzolo, un istituto per bimbi orfani e abbandonati che nel 1975 venne riconvertito in collegio scolastico. Suor Lina fu allora trasferita “provvisoriamente” a Casalmaggiore, alla Provvidenza, e poi alla scuola materna. Quel trasferimento provvisorio è durato 37 anni. In tutti questi lustri suor Lina aiutò tante famiglie in difficoltà. In occasione del cinquantesimo di professione religiosa a suor Lina andò in dono una bella bicicletta e il sindaco di allora, Luciano Toscani, le consegnò una targa del Comune come segno di riconoscenza di tutta la comunità. Il saluto ufficiale per il suo congedo da Casalmaggiore avvenne nella chiesa di San Francesco, stracolma di fedeli giunti a salutare la religiosa.

Fu Maurizio Toscani, dell’associazione Amici del Dialogo, a consegnarle le 1232 firme raccolte in due giorni per chiedere di non trasferire suor Lina: un modo per dirle quanto bene le volesse la comunità. Don Alberto Franzini sottolineò: «Siamo in tanti qui per rendere grazie a suor Lucia per il bene che ha seminato in tanti anni». E lei: «Un abbraccio e una preghiera per tutte le persone che porto nel cuore. Grazie di tutto».

