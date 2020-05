Lucia Ronda, eroina anti Covid a 106 anni

CASALMAGGIORE (29 maggio 2020) - A 106 anni, compiuti il 22 aprile scorso, Lucia Ronda ha sconfitto il Coronavirus. Si è lasciata alle spalle due guerre mondiali, l’influenza spagnola e ora il Covid-19 e ha ripreso la sua vita nella Rsa in cui è ospite, «La risaia» di Marcignago, in provincia di Pavia. E verrebbe da definirla come una Highlander. Non si stupisce più di tanto di questo risultato Paolo Zani di Casalmaggiore, presidente dell’associazione Amici del Museo del Bijou e nipote di Lucia: «Lei è davvero combattiva ed è sempre stata positiva e ottimista di fronte a qualunque avversità». Così ha fatto anche in questa occasione.

