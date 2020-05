Coronavirus, il sindaco di Casalmaggiore: 'Guariti in 146 e 232 i casi totali'

CASALMAGGIORE (28 maggio 2020) - Il sindaco Filippo Bongiovanni ha diffuso un nuovo aggiornamento sulla situazione Covid 19 a Casalmaggiore: "I casi totali sono 232, ma i guariti sono già 146. 29 decessi ufficiali. 57 ancora positivi di cui 47 in RSA/RSD del territorio, che stanno rifacendo i tamponi proprio in questi giorni. 8 a domicilio. 2 in ospedale. Gli ultimi tre casi di positivi riguardano minori che grazie al test sierologico e al successivo tampone ne hanno fatto emergere la positività. Chiaramente avevano avuto contatti con un genitore positivo, tuttavia è palese come il Covid possa colpire anche i più giovani. Nel caso non ci fossero stati quei test, facilmente avrebbero potuto uscire ed incontrare altri minori in questo momento. Quindi - conclude il sindaco - i tanti ragazzi che oggi si stanno sfogando cogli amici fuori, e li comprendo, devono comunque proteggersi e usare la testa!"

