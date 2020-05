Casalasco: illuminazione e strade, opere pronte a partire

CASALMAGGIORE (28 maggio 2020) - Sono in gran parte lavori di manutenzione, anche corposi, quelli che si apprestano a realizzare i Comuni del Casalasco. A dare una accelerazione all’avvio delle opere è soprattutto la data del 31 ottobre, fissata dalla Regione Lombardia dopo la concessione dei contributi in base al numero degli abitanti per quote crescenti, da 100 mila euro in su. Ma ci sono anche interventi attesi e di grande rilievo, progettati da tempo e bloccati dall’emergenza sanitaria, che presto dovrebbero sbloccarsi. In sintesi tanta carne al fuoco nelle amministrazioni comunale del Casalasco con sindaci e amministratori sempre in prima linea anche per il difficile periodo post Covid. Nel capoluogo l’ammodernamento con lampade a led costerà oltre 5 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO