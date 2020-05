CDP: 30 milioni di euro per lo sviluppo del Gruppo Saviola

VIADANA/CASALMAGGIORE (27 maggio 2020) - Cassa Depositi e Prestiti supporta la crescita del Gruppo Saviola, primo produttore italiano di pannelli ecologici 100% recycled wood conosciuto in tutto il mondo, con un finanziamento da 30 milioni di euro per la durata di 7 anni.

Attraverso le risorse messe a disposizione da CDP, il Gruppo Saviola potrà sostenere importanti investimenti previsti dal suo Piano Industriale triennale, in particolare negli ambiti di ricerca, sviluppo e innovazione e su tutta la vasta gamma di prodotti di cui il Gruppo dispone. Inoltre, nell’arco del triennio, potrà incrementare la capacità produttiva dei 13 stabilimenti distribuiti tra l’Italia e l’estero.

Il Gruppo Saviola è stato fondato nel 1963 a Viadana, in provincia di Mantova. Oggi conta complessivamente 1500 addetti e un fatturato consolidato superiore ai 600 milioni di euro. L’azienda lombarda lavora, progetta e produce secondo la logica dell’Economia Circolare. Infatti, per la propria produzione, sin dagli anni ’90, ha scelto di non utilizzare alberi vergini, ma solo legno post-consumo, in modo tale che il sistema di raccolta, recupero, trasformazione e rigenerazione si rinnovi per dare nuova vita al legno.

