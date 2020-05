Alla guida in stato di ebbrezza, due denunciati

VIADANA (26 maggio 2020) - Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Viadana hanno denunciato due uomini per guida in stato di ebbrezza.

Nel primo caso i militari della Stazione di Viadana, durante un controllo alla circolazione nei pressi della frazione di Salina, hanno fermato un 54 enne, che alla guida della sua autovettura è risultato avere un tasso alcolemico di oltre il doppio di quello consentito.

Nel secondo caso invece i militari della Stazione di Castellucchio, sempre durante un controllo alla circolazione, nei pressi di via Roma, hanno fermato un 42 enne, che è risultato avere un tasso alcolemico di oltre quattro volte quello consentito; i militari hanno provveduto al sequestro amministrativo della sua autovettura, ai fini della confisca.

Entrambi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria di Mantova per guida in stato di ebbrezza.

