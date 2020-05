VIDEO Alessandro Zaffanella interpreta 'Cassa integrazione' sulle note di 'Grande amore'

QUATTROCASE/CASALMAGGIORE (26 maggio 2020) - Ironico e poliedrico come sempre, Alessandro Zaffanella, artista di Quattrocase, conosciutissimo per i suoi concerti con gli Alterego, ha realizzato un video intitolato “Cassa integrazione”, basandosi sul brano “Grande amore” de Il Trio, vincitore a Sanremo nel 2015. La musica è la stessa, il testo è modificato sulla base della situazione degli ammortizzatori sociali in relazione all’emergenza sanitaria. E Zaffanella strappa più di un sorriso.

A non molti giorni dalla pubblicazione, le visualizzazioni sul web veleggiano verso le 90 mila, le condivisioni sono migliaia, i commenti e gli apprezzamenti diverse centinaia. Il brano è interpretato da uno Zaffanella “triplicato” in tre personaggi: Io, Es e Super io.

