La parrocchia recupererà il teatro

BOZZOLO (26 maggio 2020) - E’ un sogno coltivato da molti, che con il parroco don Luigi Pisani potrebbe concretizzarsi, la riapertura del teatro dell’oratorio parrocchiale di Bozzolo, chiuso da circa 30 anni. «L’interesse per recuperarlo da parte mia c’è ed è inutile nascondersi. Ovviamente la cosa non avverrà nell’immediato anche perché la parrocchia ha altre spese attive ma ci stiamo pensando in maniera concreta», spiega il parroco. A rilanciare la questione è stato anche il vescovo di Cremona Antonio Napolioni, al termine della sua visita pastorale di febbraio. Sul giornalino ‘Famiglia di Dio’, dell’Unità pastorale Bozzolo-San Martino diffuso nelle scorse settimane, infatti, c’è la lettera pastorale che parla anche di questa struttura.

