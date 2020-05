Lite in famiglia, botte in un condominio in piazza Garibaldi

CASALMAGGIORE (25 maggio 2020) - Intervento dei carabinieri, di una autoambulanza della Croce Verde e dell’automedica dell’ospedale Oglio Po ieri sera in piazza Garibaldi, intorno alle 23 e 40, in seguito ad una pesante lite avvenuta in una famiglia indiana residente in un condominio che si affaccia sul listone. Non si conoscono i motivi scatenanti del litigio. Ad avere la peggio sono state la moglie 48enne del capofamiglia e la figlia 21enne che ad un certo punto, insanguinate e disperate, sono entrate al Listón Bar a chiedere aiuto e il titolare del locale, Cristian Oliva, ha chiamato subito carabinieri e 118. Portata all’ospedale anche un’altra figlia, di soli 5 anni. Fortunatamente verdi i codici. I carabinieri hanno portato il marito della 48enne in caserma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO