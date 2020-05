Rotoballe a fuoco in un'azienda agricola

CASALBELLOTTO/CASALMAGGIORE (25 maggio 2020) - Intervento dei vigili del fuoco di Viadana questa mattina in una azienda agricola a Casalbellotto, frazione di Casalmaggiore. A fuoco alcune rotoballe, per un fenomeno di autocombustione. I vigili del fuoco viadanesi sono giunti sul posto con due mezzi riuscendo a circoscrivere le fiamme, ma sono in supporto i vigili del fuoco di Cremona, attesi a minuti. Il fumo bianco prodotto dal rogo è visibile a distanza.

