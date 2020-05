Fase 2, messa all’aperto con spazi vuoti. Vince la prudenza

VIADANA/CICOGNARA (24 maggio 2020) - Organizzazione perfetta ma affluenza dei fedeli inferiore alle aspettative al campo sportivo dell’oratorio di Cicognara, dove ieri sera alle 19 il parroco don Andrea Spreafico ha celebrato la messa unitaria delle tre parrocchie dell'Unità pastorale Beata Vergine delle Grazie (le mantovane Cicognara e Cogozzo e la casalasca Roncadello): dei 500 posti a sedere ne sono stati occupati circa duecento, ben distanziati tra loro come prevede la normativa. Seguendo le indicazioni del parroco, che nei giorni scorsi aveva anche pubblicato un video sulla pagina Facebook dell’Unità pastorale per spiegare le modalità della celebrazione, i fedeli sono arrivati in anticipo e alla spicciolata in modo che non si creassero code all’ingresso. Qui hanno operato i volontari denominati Ostiari (dal latino portinai), alcuni provvedendo a impedire assembramenti nel momento in cui giungevano più persone insieme, altri misurando la temperatura corporea a tutti. Mascherine chirurgiche a disposizione per chi non ne era in possesso. Una volta varcato l’ingresso, i fedeli sono stati accolti da altri volontari, denominati ‘Cattivi’, con il gel per disinfettare le mani e l’incarico di indicare i posti a sedere, nonché di gestire le cassette per le offerte, fisse e ben distanziate tra loro visto che la normativa impedisce di girare tra i fedeli per la questua. In mancanza del coro, vietato in questi momenti d’emergenza, la messa è stata accompagnata da tre musicisti, anche loro nel rispetto del distanziamento sociale. I volontari hanno poi diretto l’uscita delle persone dal campo sportivo alla fine della celebrazione sempre per impedire assembramenti.

