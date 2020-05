Chiude il reparto Covid. Ritorno alla normalità

BOZZOLO (25 maggio 2020) - È stato aperto circa due mesi fa ed è stato ufficialmente chiuso venerdì, uno dei due reparti per i malati di Coronavirus, ricavato all’interno del presidio riabilitativo multifunzionale «Don Mazzolari» di Bozzolo. Il calo deciso dei malati e l’aumento delle dimissioni ha diminuito la pressione sugli ospedali e anche quello di Bozzolo sta lentamente tornando alla normalità. Una delle notizie accolte con maggior soddisfazione è stata la chiusura di uno dei due spazi dedicati alla cura dei malati colpiti dal Covid-19. Il secondo reparto, invece, chiuderà entro la fine di questa settimana.

In totale i reparti, al massimo della loro capienza, hanno ospitato circa 25 degenti e oggi ne rimangono ricoverati pochissimi, ormai prossimi alle dimissioni. Il personale che normalmente seguiva altri tipi di patologie è stato dirottato su altri ospedali e, in alcuni casi, è rimasto nel presidio per dedicarsi alla cura del Coronavirus, I malati, arrivarono a Bozzolo il 20 marzo, provenienti dalla lungodegenza di Viadana non senza polemiche, visto che gli amministratori locali non vennero informati delle decisioni.

