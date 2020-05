«Non ancora incassati i contributi per la fusione»

PIADENA DRIZZONA (25 maggio 2020) - La riflessione social del gruppo di minoranza «Piadena Drizzona - Una comunità che cresce» sulla disponibilità di risorse del Comune, tra fondi straordinari legati all’emergenza Covid e trasferimenti ordinari, ha stimolato una precisazione sui numeri da parte del vicesindaco e assessore al Bilancio Gianfranco Cavenaghi e del capogruppo di maggioranza Pietro Francesconi: «Vengono citati dalla minoranza i 330 mila euro ripristinati per la fusione in riferimento all’anno 2019, dopo che lo stanziamento previsto era stato ridotto dai previsti 570 mila a 240 mila euro. A oggi di quei 330 mila euro non è arrivato ancora nulla. Ne abbiamo tenuto conto per il consuntivo prevedendoli come parziale avanzo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO