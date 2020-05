Ritorna la comunità per minori

SABBIONETA (24 maggio 2020) - Torna la comunità per minori della Fondazione Isabella Gonzaga di Sabbioneta. Con un contributi di 95 mila euro da parte del Gal Oglio Po la Fondazione riattiverà la propria comunità per minori all’interno dell’ex Convento dei Servi di Maria che sarà in parte ristrutturato proprio a questo scopo. Grazie ad un secondo progetto, vincitore di un contributo da 85 mila euro sempre del Gal Oglio Po, riqualificherà un’ulteriore porzione dell’edificio destinandola ad un centro diurno per ragazzi.

La comunità educativa avrà lo scopo di promuovere il benessere psico-fisico-sociale dei ragazzi aiutandoli a raggiungere una completa autonomia personale grazie alla costruzione della propria identità più profonda e all’integrazione sociale. Questi obiettivi saranno perseguiti con percorsi educativi, di formazione, di conoscenza e accettazione delle proprie capacità e dei propri limiti. Saranno avviate attività lavorative, anche attraverso tirocini formativi, esperienze scolastiche, sportive e del tempo libero. Un’area del primo piano dell’ex convento ospiterà gli alloggi dotati di cucina e aree comuni mentre una seconda zona dell’edificio si presta molto bene a diventare un centro diurno, sempre dedicato ai minori.

Soddisfatto anche il sindaco di Sabbioneta Marco Pasquali. «Come amministrazione comunale siamo felici del finanziamento ottenuto dalla Fondazione. Abbiamo condiviso e appoggiato al massimo delle nostre possibilità questi progetti sin dalla loro definizione e poi, successivamente, con la loro candidatura».

