Colpo alla Conad, scappati con la cassaforte

CASALMAGGIORE (22 maggio 2020) - Furto al supermercato Conad di Casalmaggiore, la notte scorsa. I malviventi hanno agito intorno alle 3.30, riuscendo a prelevare la cassaforte dell’esercizio commerciale, a portarla all’esterno e a svuotarla del suo contenuto, ancora in corso di quantificazione. I malviventi, passando da una proprietà attigua, sono riusciti a entrare nel punto di vendita dal retro, dopo aver forzato le inferriate di una finestra, e hanno poi portato a termine il loro intento indisturbati, vista l’ora in cui hanno agito e la posizione in cui hanno aperto il forziere. Il colpo è stato denunciato ai carabinieri, che hanno raccolto la denuncia di furto ed hanno effettuato un sopralluogo.





