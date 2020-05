Muore 19enne per malattia

COMMESSAGGIO (22 maggio 2020) - Grave lutto a Commessaggio per la scomparsa a 19 anni di Sapanjot Singh, conosciuta da tutti come Sonia. La ragazza è spirata dopo una breve malattia all'ospedale di Mantova. "Era una magnifica ragazza di soli 19 anni che una brutta malattia ha stappato alla nostra comunità – ricorda il Comune sulla pagina Facebook -. Sonia è stata per un breve periodo nostra collaboratrice in comune per uno stage scolastico, l’abbiamo conosciuta ed abbiamo apprezzato la sua capacità ed intelligenza la sua riservatezza e serietà. La comunità di Commessaggio si stringe alla famiglia di Sonia in questo triste momento, quale gesto di vicinanza di una comunità dal cuore grande che da oggi ha perso una perla preziosa".

