Canottieri Eridanea, riprende l'attività bar-ristorante

CASALMAGGIORE (22 maggio 2020) - Da domani, dalle 10 riprenderà l’attività bar-ristorante della Canottieri Eridanea. Lo comunica la società ai soci. "Pertanto, oltre all’attività tennistica, praticabile solo nel gioco del singolo o per lezioni col Maestro per un gruppo di massimo 4 allievi, e l’uso delle imbarcazioni da passeggio, sarà possibile accedere al bar/ristorante. L’accesso all’area ber/ristorante è indicato da appositi percorsi". Sarà consentita la consumazione ed eventualmente la sosta solo sull’area pavimentata. Non sarà possibile accedere all’area verde. "Raccomandiamo la massima collaborazione nel rispetto delle disposizioni finalizzate alla tutela della salute delle persone evitando che comportamenti anomali possano precludere il proseguo delle attività".

