Casalmaggiore, riprende il mercato con tutti i banchi

CASALMAGGIORE (22 maggio 2020) - “Domani mattina riprende il normale mercato del sabato con tutti i banchi. Tuttavia vi sono restrizioni dettate dall'ordinanza regionale nelle possibilità di accesso. I punti di ingresso e uscita sono 4”. Lo annuncia il sindaco Filippo Bongiovanni sulla sua pagina Facebook: “1) in Piazza Garibaldi lato via Cavour /via Marconi che varrà anche per via Porzio e Galleria Gorni/via Favagrossa. 2) via Cairoli che varrà anche per via Centauro. 3) via Brofferio che vale per via Baldesio e del Lino. 4) piazza Turati che vale per via Fantini, Miglioli, Saffi e del Lino. Per accedere agli uffici municipali vi è un corridoio apposta in via Baldesio oppure da via Cairoli”, precisa il sindaco.

