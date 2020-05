Assiste giovane disabile e lo deruba

SABBIONETA (22 maggio 2020) - E’ stata denunciata per furto una ragazza mantovana, residente a Castel d’Ario, dopo essere stata sorpresa a rubare contanti dalla casa di un ragazzo disabile, al quale stava fornendo assistenza negli ultimi mesi.

La vicenda è scaturita quando la madre del ragazzo disabile ha cominciato ad accorgersi degli ammanchi di denaro, e sospettando della ragazza, aveva cominciato a lasciare appositamente delle banconote per casa, appurando appunto, tramite una telecamera, che la giovane rubava frequentemente tutto ciò che trovava di valore.

Cosi la vittima, con le prove inconfutabili, ha deciso di sporgere denuncia presso i Carabinieri di Sabbioneta, che hanno deferito la giovane all’Autorità Giudiziarie di Mantova per furto in abitazione continuato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO