Addio all'imprenditore Tazio Contesini, una vita tra lavoro e calcio

COMMESSAGGIO (21 maggio 2020) - Addio all’imprenditore amante del calcio. Si è spento oggi a 80 anni, Tazio Contesini, titolare della Alimentis di Commessaggio e figura di spicco del calcio dilettantistico locale a cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90, con una puntata nell’olimpo del professionismo nel Brescello di serie C.

Il suo nome è legato al mondo dell’imprenditoria del settore alimentare. Contesini, infatti, era stato tra i fondatori della Berni, noto marchio di condimenti per la pasta e per il riso, e successivamente di Arimpex e Dega, entrambe poi cedute al Gruppo Heinz. Nel 2001 a Commessaggio ha poi creato la Alimentis che oggi conta una ventina di dipendenti.

La sua passione per il mondo del pallone lo aveva portato ad investire molto nella squadra del paese. Tanto che, a metà anni ‘80 la Commessaggese, era arrivata in Eccellenza a giocarsi gli spareggi per la promozione nel Campionato Nazionale Dilettanti a Sant’Arcangelo di Romagna.