VIDEO Il Coro dell'Estudiantina canta "Regina di Casale"

CASALMAGGIORE (21 maggio 2020) - Il coro della Società Musicale dell’Estudiantina, accompagnato dal maestro Donato Morselli, ha realizzato un video per la città di Casalmaggiore: una preghiera in canto alla Madonna della Fontana.

“Abbiamo immaginato di essere in processione oranti verso il santuario della Fontana come si faceva la sera e, a parte in questo anno 2020, si fa ancora”. A quanti frequentano il Santuario dei frati Cappuccini le note saranno familiari, perché si tratta di “Regina di Casale”, l’inno dell’edificio sacro che viene cantato ogni anno al termine della processione dell’Assunta la sera di Ferragosto e anche in altre occasioni. Il maestro Morselli ha curato la rielaborazione armonica.

